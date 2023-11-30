Евгений Куйвашев: Свердловская область полностью себя обеспечивает яйцами, мясом птицы и свининой

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении ...

Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...

ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца

Цены на куриные яйца в РФ за последнюю неделю выросли на 1,2%

УрБК, Москва, 22.08.2019. За период с 13 по 19 августа 2019 года индекс потребительских цен в России составил 99,9%, ...