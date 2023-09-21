Металлург ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Изобретатель года-2023»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Работники ЕВРАЗ КГОК в Екатеринбурге удостоились почетных государственных наград в ...07.03.2023 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду работнице ЕВРАЗ НТМК Елене Грачевой
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун 8 Марта вручил государственную ...07.07.2022 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премии как лучшие инженеры Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Пять сотрудников ЕВРАЗ НТМК были удостоены премии имени Черепановых, которая ...15.07.2019 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых. Об этом сообщает ...24.01.2019 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Семь сотрудников ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград. Указ о награждении ...