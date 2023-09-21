Металлург ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Изобретатель года-2023»

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Заместитель начальника конвертерного цеха по технико-технологическому развитию ЕВРАЗ НТМК Алексей Чиглинцев был признан лучшим среди специалистов по модернизации огнеупорных материалов на конкурсе «Изобретатель года-2023». Мероприятие проходит в Москве в рамках фестиваля Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов «Наука и изобретения для жизни», сообщает региональный центр корпоративных отношений холдинга.Разработки Алексея Чиглинцева повысили производительность агрегатов, значительно улучшили качество заводской стали и помогли снизить себестоимость производства за счет более долгой эксплуатации материалов — экономический эффект уже исчисляется суммой более 500 млн руб.Награду победителю конкурса, в жюри которого вошли ученые и исследователи, представители промышленности, эксперты в области технического творчества и другие эксперты, вручил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе международной выставки «Иннопром-2022» вручил Алексею Чиглинцеву премию Черепановых за вклад в развитие научно-технического прогресса региона. Вместе с коллегами из лаборатории и специалистами цеха по технологии металлург создал и запатентовал семь изобретений.