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Металлург ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Изобретатель года-2023»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Заместитель начальника конвертерного цеха по технико-технологическому развитию ЕВРАЗ НТМК Алексей Чиглинцев был признан лучшим среди специалистов по модернизации огнеупорных материалов на конкурсе «Изобретатель года-2023». Мероприятие проходит в Москве в рамках фестиваля Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов «Наука и изобретения для жизни», сообщает региональный центр корпоративных отношений холдинга.

Металлург ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Изобретатель года-2023»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Разработки Алексея Чиглинцева повысили производительность агрегатов, значительно улучшили качество заводской стали и помогли снизить себестоимость производства за счет более долгой эксплуатации материалов — экономический эффект уже исчисляется суммой более 500 млн руб.

Награду победителю конкурса, в жюри которого вошли ученые и исследователи, представители промышленности, эксперты в области технического творчества и другие эксперты, вручил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе международной выставки «Иннопром-2022» вручил Алексею Чиглинцеву премию Черепановых за вклад в развитие научно-технического прогресса региона. Вместе с коллегами из лаборатории и специалистами цеха по технологии металлург создал и запатентовал семь изобретений.
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