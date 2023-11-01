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Зарплаты по осени считают

Зарплаты по осени считаютСогласно данным Росстата, в стране уровень безработицы в октябре 2023 года впервые за историю наблюдений с 1991 года уменьшился до 2,9%. Предыдущие три месяца этот показатель составлял 3%. В Екатеринбурге, по заявлению начальника департамента экономики администрации муниципалитета Алексея Прядеина, официальная безработица ожидается к концу года на уровне 0,33%.

По данным исследования сервиса «Авито Работа», за осень 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года число вакансий выросло в 1,8 раза, а предлагаемые заработные платы увеличились на 17%.

При этом самый большой рост зарплат уже долгое время наблюдается у «синих воротничков». В частности, по данным сервиса, фрезеровщикам осенью 2022 года предлагали 67 тыс. 259 руб., а сейчас — уже 109 тыс. 153 руб. (+62%).

Также до 87 тыс. 600 руб. увеличили зарплату наладчикам (на 50%), замерщикам — до 93 тыс. 796 руб. (на 46%), разнорабочим — до 43 тыс. 602 руб. (на 45%), водителям бульдозера — до 108 тыс. 246 руб. (на 39%).

При этом, согласно данным администрации Екатеринбурга, по итогам 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата в муниципалитете составит 82 тыс. 943 руб.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, подобная динамика зарплатного предложения осенью в Екатеринбурге обусловлена тем, что рынок на сегодняшний день принадлежит соискателю. Так, по данным Росстата, в стране уровень безработицы в октябре составил 2,9%, что является наименьшим значением за всю историю наблюдений начиная с 1991 года. Что же до Екатеринбурга, то ожидается, что этот показатель составит 0,33%.

Поэтому в условиях конкуренции работодатели стараются мотивировать кандидатов в том числе увеличением размера заработных плат, отмечает Дмитрий Пучков.

«Высокий спрос на фрезеровщиков напрямую связан с активным развитием промышленности, производства металлических и других изделий, а также с увеличением спроса на оборудование и детали, требующие обработки фрезерованием, а специалисты по наладке играют важную роль в обеспечении непрерывной работы оборудования, что делает их незаменимыми в производственных и промышленных отраслях», — отметил представитель сервиса.

По словам руководителя внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анны Осиповой, дефицит рабочей силы в стране привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат в большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов.

«В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ, и ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», — отмечает она.

Однако, несмотря на рост зарплатных предложений, проблема дефицита кадров в целом в экономике страны до сих пор остается одной из самых ключевых. В частности, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году России потребуется дополнительно 2 млн работников. По ее словам, рынок труда за последние полтора года стремительно изменился, и теперь важно преодолеть структурную безработицу и перестраивать не только систему образования, но и управленческие системы.

Татьяна Голикова также отметила, что правительство РФ попросило регионы предоставить свой прогноз по тем профессиям, по которым необходимо готовить специалистов, однако в результате данные разошлись.

Таким образом, глобального решения проблемы на федеральном уровне пока не просматривается. Региональные же власти пытаются справиться с кадровым дефицитом своими силами. В частности, в Свердловской области уже начата реформа среднего профессионального образования. Речь идет о проекте, предложенном губернатором Евгением Куйвашевым: техникумы должны перейти к профильным министерствам. Те, в свою очередь, должны обеспечивать рост набора учащихся по востребованным направлениям, улучшать материальную базу учебных организаций, создавать целевой заказ на подготовку специалистов. Однако программа начнет работать только с 2024 года.

УрБК будет следить за развитием событий.
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