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В 2026 году средняя зарплата в Екатеринбурге составит 104 тыс. 514 рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. По итогам 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата в Екатеринбурге составит 82 тыс. 943 руб., а к концу отчетного периода в 2026 году — 104 тыс. 514 руб. Такой прогноз сделал начальник департамента экономики администрации муниципалитета Алексей Прядеин, выступая на заседании Екатеринбургской городской думы «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

По итогам 2024 года средняя начисленная (до вычета НДФЛ) зарплата в столице Среднего Урала составит 91 тыс. 461 руб., в 2025 году — 98 тыс. 034 руб. Уровень зарплаты в 2026 году окажется более чем на 25% выше, чем в 2018 году, в реальном выражении, отметил А. Прядеин.

Ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2023 года — 0,33%. В период 2024-2026 годов этот показатель составит 0,35% каждый год.

Как сообщалось ранее, в январе-сентябре 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 61 тыс. 532 руб. Это на 15,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
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