За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В январе-сентябре 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 61 тыс. 532 руб. Это на 15,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2023 года составила 34,2 тыс. руб.