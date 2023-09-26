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За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В январе-сентябре 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 61 тыс. 532 руб. Это на 15,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2023 года составила 34,2 тыс. руб.
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Сегодня, 18:01 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16%

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