За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,4%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В ноябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 56 тыс. 705 руб. Это на 13,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



В январе-ноябре 2022 года этот показатель составил 53 тыс. 547 руб. Это на 13,3% больше, чем в прошлом году.



Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-декабре 2022 года составила 28,6 тыс. руб.