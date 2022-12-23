За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,4%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В ноябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 56 тыс. 705 руб. Это на 13,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.
В январе-ноябре 2022 года этот показатель составил 53 тыс. 547 руб. Это на 13,3% больше, чем в прошлом году.
Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-декабре 2022 года составила 28,6 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В октябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...25.11.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,3%
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. В сентябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...21.10.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 14,2%
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. В августе 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...26.09.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,2%
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В июле 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций ...25.04.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 10,7%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В феврале 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...