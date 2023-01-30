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Вчера, 15:00

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 15,2%

В декабре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 73 тыс. 725 руб. Это на 15,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В январе-декабре 2022 года этот показатель составил 55 тыс. 246 руб. Это на 13,5% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе 2023 года составила 32,7 тыс. руб.

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