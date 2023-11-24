За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,3%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 62 тыс. 394,8 руб. Это на 16,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-декабре 2023 года составила 35,5 тыс. руб.