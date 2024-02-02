За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 18,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В январе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 67 тыс. 243,8 руб. Это на 18,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-феврале этого года составила 39,5 тыс. руб.