За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 18,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В январе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...02.02.2024 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,3%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...11.05.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,6%
В январе-феврале 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской ...06.04.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 3,9%
В январе 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...06.04.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В январе 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...