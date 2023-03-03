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Сегодня, 17:55

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 3,9%

В январе 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 56 тыс. 305 руб. Это на 3,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-феврале 2023 года составила 33,3 тыс. руб.

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