За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 3,9%

В январе 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 56 тыс. 305 руб. Это на 3,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-феврале 2023 года составила 33,3 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В январе 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...03.03.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 15,2%
В декабре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...03.03.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 15,2%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В декабре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...30.01.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,4%
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В ноябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...23.12.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В октябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...