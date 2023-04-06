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За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В январе-феврале 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 56 тыс. 534 руб. Это на 16,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-марте 2023 года составила 32,8 тыс. руб.

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