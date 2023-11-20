«Авито Работа»: В Екатеринбурге осенью 2023 года средняя зарплата выросла на 17%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Екатеринбурге за три осенних месяца 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года число вакансий выросло в 1,8 раза, а предлагаемые заработные платы увеличились на 17%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».



Наибольший прирост продемонстрировала сфера домашнего персонала, где зарплатное предложение за год выросло на 44% — с 31 тыс. 154 руб. до 44 тыс. 928 руб. В сфере ЖКХ этот показатель увеличился на 35%, до 44 тыс. 928 руб., юристам зарплату подняли до 56 тыс. 192 руб. (на 31%), в сфере продаж — до 52 тыс. 541 руб. (на 28%), строителям работодатели предлагают от 76 тыс. 940 руб. (+25%), а в сфере производства, сырья и сельского хозяйства зарплата увеличилась на 21%, составив чуть более 62 тыс. руб.



Среди профессий средняя зарплата больше всего выросла у фрезеровщиков. Если осенью 2022 года она составляла 67 тыс. 259 руб., то в тот же период этого года — 109 тыс. 153 руб. (+62%).



Также до 87 тыс. 600 руб. увеличили зарплату наладчикам (на 50%), замерщикам — до 93 тыс. 796 руб. (на 46%), разнорабочим — до 43 тыс. 602 руб. (на 45%), водителям бульдозера — до 108 тыс. 246 руб. (на 39%), менеджерам по туризму — до 59 тыс. 489 руб. (на 39%).



Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков, комментируя динамику зарплатного предложения, подчеркнул, что в условиях конкуренции работодатели стараются мотивировать кандидатов в том числе увеличением размера заработных плат.



«Рынок труда сегодня принадлежит соискателю. Высокий спрос на фрезеровщиков напрямую связан с активным развитием промышленности, производства металлических и других изделий, а также с увеличением спроса на оборудование и детали, требующие обработки фрезерованием, а специалисты по наладке играют важную роль в обеспечении непрерывной работы оборудования, что делает их незаменимыми в производственных и промышленных отраслях», — подытожил Дмитрий Пучков.