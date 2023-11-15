На Среднем Урале спрос на многозадачных сотрудников за два года вырос на 124%

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В Свердловской области потребность в многозадачных работниках в январе-октябре 2023 ...15.11.2023 На Среднем Урале спрос на рабочие специальности за год вырос на 53%
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Свердловской области число вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в ...08.02.2023 Спрос на работников в Свердловской области за год вырос на 4%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В Свердловской области спрос на персонал в январе 2023 года увеличился на 4% по ...21.06.2021 В Свердловской области за два года спрос на медицинский персонал увеличился на 65%
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Количество вакансий для медицинского персонала в Свердловской области в январе-мае 2021 ...09.02.2021 Число открытых вакансий на Среднем Урале в январе выросло на 28%
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В январе 2021 года в Свердловской области количество открытых вакансий выросло на 28% ...