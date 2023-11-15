На Среднем Урале спрос на многозадачных сотрудников за два года вырос на 124%

В Свердловской области потребность в многозадачных работниках в январе-октябре 2023 года выросла на 124% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В России этот показатель за то же время увеличился на 181%, говорится в исследовании hh.ru.



В целом с начала года такой навык, как работа в условиях многозадачности, встречался в 8,3% вакансий по всей стране и в 8,1% — в Свердловской области. При этом в резюме о наличии такого умения говорят лишь 5,8% россиян и 5,5% жителей Среднего Урала.



По словам руководителя внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анны Осиповой, дефицит рабочей силы в стране привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат в большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов.



«В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ, и ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», — отмечает она.



Согласно данным hh.ru, в этом году максимальную потребность в многозадачных сотрудниках испытывали организации культуры и искусства, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации, компании финансового сектора, госорганизации, образовательные учреждения, строительные и девелоперские организации.