Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году

Министерство труда внесло в правительство РФ проект поправок об отраслевой оплате труда, об этом сообщила заместитель ...23.01.2020 Минтруд внес в правительство РФ поправки об отраслевой оплате труда
УрБК, Москва, 23.01.2020. Министерство труда внесло в правительство РФ проект поправок об отраслевой оплате труда, об ...12.07.2018 Порядка 15 млн россиян получают «серую» зарплату
Заработные платы по «серым» схемам, когда работодатель частично или полностью уклоняется от уплаты налогов, в России ...12.07.2018 Порядка 15 млн россиян получают «серую» зарплату
УрБК, Москва, 12.07.2018. Заработные платы по «серым» схемам, когда работодатель частично или полностью уклоняется от ...27.03.2009 Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова: Общая безработица в России составляет 6,4 млн. человек
УрБК, Москва, 27.03.2009. «Общая безработица в России по методологии МОТ составляет 6,4 млн. человек», — заявила ...