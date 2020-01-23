Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году

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Минтруд внес в правительство РФ поправки об отраслевой оплате труда

Министерство труда внесло в правительство РФ проект поправок об отраслевой оплате труда, об этом сообщила заместитель ...

Минтруд внес в правительство РФ поправки об отраслевой оплате труда

УрБК, Москва, 23.01.2020. Министерство труда внесло в правительство РФ проект поправок об отраслевой оплате труда, об ...

Порядка 15 млн россиян получают «серую» зарплату

Заработные платы по «серым» схемам, когда работодатель частично или полностью уклоняется от уплаты налогов, в России ...

Порядка 15 млн россиян получают «серую» зарплату

УрБК, Москва, 12.07.2018. Заработные платы по «серым» схемам, когда работодатель частично или полностью уклоняется от ...

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова: Общая безработица в России составляет 6,4 млн. человек

УрБК, Москва, 27.03.2009. «Общая безработица в России по методологии МОТ составляет 6,4 млн. человек», — заявила ...