Правительство РФ продлило субсидирование рынка труда до конца 2024 года

УрБК, Москва, 30.11.2023. В России уровень безработицы в октябре 2023 года впервые за историю наблюдений с 1991 года ...Вчера, 12:01 Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году России потребуется дополнительно 2 ...Вчера, 11:41 Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году
УрБК, Москва, 29.11.2023. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году России ...06.03.2023 Уровень безработицы в России в январе опустился до 3,6%
УрБК, Москва, 06.03.2023. В январе 2023 года уровень безработицы в России опустился до нового исторического минимума — ...24.03.2022 Власти Свердловской области направят 770 млн рублей на создание временных рабочих мест
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 24 марта на заседании областного ...