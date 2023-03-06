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Сегодня, 13:45

Правительство РФ продлило субсидирование рынка труда до конца 2024 года

УрБК, Москва, 30.11.2023. Правительство РФ продлило действующий механизм субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта «Содействие занятости», сообщает официальный Telegram-канал правительства РФ.

Также новым постановлением продлена и компенсация затрат работодателей на бесплатное профобучение и дополнительное профобразование работников предприятий ОПК.

Стоит отметить, что уровень безработицы впервые более чем за 30 лет опустился до 2,9%. Предыдущие три месяца этот показатель составлял 3%.

При этом, по словам зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, российская экономика к 2030 году нуждается в привлечении 2 млн работников. По ее словам, наибольшая потребность в дополнительных кадрах есть в сфере обрабатывающего производства — 800 тыс. человек, а также логистики и транспорта — 400 тыс.
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