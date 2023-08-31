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В РФ уровень безработицы впервые более чем за 30 лет опустился до 2,9%

УрБК, Москва, 30.11.2023. В России уровень безработицы в октябре 2023 года впервые за историю наблюдений с 1991 года уменьшился до 2,9%. Предыдущие три месяца этот показатель составлял 3%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным федеральной статистики, уровень безработицы в стране в годовом выражении в октябре снизился на 23%. Занятыми в экономической деятельности в прошлом месяце являлись 74,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

Отметим, что накануне зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявляла, что российская экономика нуждается в привлечении 2 млн работников к 2030 году. По ее словам, больше всего новые кадры требуются в сферах обрабатывающего производства, логистики и транспорта.
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