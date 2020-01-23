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Сегодня, 12:01

Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году России потребуется дополнительно 2 млн работников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление, которое она сделала на заседании в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и IX Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России».

По словам зампреда правительства РФ, наибольшая потребность дополнительных кадров есть в сфере обрабатывающего производства — 800 тыс. человек, а также логистике и транспорте — 400 тыс.

Татьяна Голикова отметила, что рынок труда за последние полтора года стремительно изменился, и теперь важно преодолеть структурную безработицу и перестраивать не только систему образования, но и управленческие системы.

Ранее, в сентябре, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котиков заявлял, что потребность российской экономики в кадрах к 2030 году составляет более 73 млн человек, особенно в обрабатывающей промышленности, в научно-исследовательской деятельности и IT.

Стоит добавить, что ранее аналитики сервиса hh.ru отмечали, что с начала года объем вакансий в Свердловской области вырос на 34%, а что касается рабочих профессий, то в октябре в годовом выражении число предложений увеличилось на 53%.
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