Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году

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УрБК, Москва, 27.03.2009. «Общая безработица в России по методологии МОТ составляет 6,4 млн. человек», — заявила ...