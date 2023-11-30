Аналитики прогнозируют рост дефицита кадров в РФ к 2030 году до 2-4 млн человек

УрБК, Москва, 30.11.2023. В России уровень безработицы в октябре 2023 года впервые за историю наблюдений с 1991 года ...29.11.2023 Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году России потребуется дополнительно 2 ...29.11.2023 Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году
УрБК, Москва, 29.11.2023. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году России ...21.09.2023 Марат Хуснуллин: К концу десятилетия России потребуется около 400 тыс. новых строителей
УрБК, Москва, 21.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что к 2030 году ...06.12.2011 К 2030 году количество туристов возрастет почти до 2 миллиардов человек
В следующем году количество туристов в мире увеличится до 1 миллиарда человек, к 2030-му эта цифра возрастет до 1,8 ...