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Аналитики прогнозируют рост дефицита кадров в РФ к 2030 году до 2-4 млн человек

УрБК, Москва, 04.12.2023. Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2-4 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Яков и Партнеры».

«К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 млн человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона — высшей квалификации», — отмечают аналитики.

Самый сильный дефицит кадров прогнозируется в обрабатывающей промышленности, сферах логистики и торговли.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявляла, что к 2030 году России потребуется дополнительно 2 млн работников.
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