Свердловским работодателям продолжат выплачивать компенсацию за временное трудоустройство безработных

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Принятые в 2022 году меры по поддержке труда и снижению безработицы продолжат действовать в Свердловской области и в текущем году. Эти мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», сообщает департамент информационной политики региона.



«Полторы тысячи жителей Свердловской области в 2023 году, обратившихся в службу занятости или находящихся под риском увольнения, смогут получить временную работу, а работодателям из бюджета компенсируют затраты на заработную плату при их трудоустройстве», — рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.



Сумма финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда в этих случаях составит до половины минимального размера оплаты труда не более чем за три месяца. Сейчас на Среднем Урале он составляет 16 тыс. 242 руб.



Кроме того, теперь если на предприятии из-за вынужденного простоя высвобождаются сотрудники, работодателю из федерального бюджета их трудоустройство на временные работы будет компенсироваться сроком на шесть месяцев, а не на три, как было прежде. Эта мера коснется системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики.



Вдобавок подобным предприятиям при временном трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения, будет выделяться 10 тыс. руб. на материально-техническое оснащение за каждое рабочее место.