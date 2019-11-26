Количество потенциальных банкротов в РФ выросло за год на 11% и составило 9,79 млн человек

Материалы по теме

Число потенциальных банкротов в Свердловской области за год выросло на 15,1%

Количество потенциальных банкротов в Свердловской области в январе-октябре этого года выросло на 15,1% по сравнению с ...

Число потенциальных банкротов в Свердловской области за год выросло на 15,1%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Количество потенциальных банкротов в Свердловской области в январе-октябре этого года ...

Число персональных банкротств в УрФО за 9 месяцев выросло на 74%

УрБК, Москва, 17.10.2018. Процедуру банкротства за 9 месяцев 2018 года начали 30 тыс. 368 российских граждан, что на ...

В 2017 году в Челябинской области лишь 3,6% потенциальных банкротов прошли процедуру реализации имущества

УрБК, Челябинск, 24.01.2018. В прошлом году в Челябинской области только 3,6% потенциальных банкротов прошли процедуру ...

В 2017 году на Среднем Урале только 4% потенциальных банкротов прошли процедуру реализации имущества

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. В прошлом году в Свердловской области только 4% потенциальных банкротов прошли ...