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Количество потенциальных банкротов в РФ выросло за год на 11% и составило 9,79 млн человек

УрБК, Москва, 30.11.2023. Количество россиян, которые могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, по состоянию на ноябрь 2023 года составило 9,79 млн человек. В ноябре 2022 года их было 8,81 млн человек, за год этот показатель вырос на 11%. Такие данные приведены в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«Количество потенциальных банкротов и их суммарная задолженность перед кредитными организациями с учетом процентов увеличились в годовом отношении на 11%: по данным на ноябрь 2023 года процедуру банкротства могут пройти 9,79 млн заемщиков, общая задолженность которых составляет 6,33 трлн руб., в ноябре 2022 г. таких заемщиков было 8,81 млн с общей задолженностью в 5,68 трлн руб.», — указано в документе (есть в распоряжении УрБК).

С 3 ноября в РФ процедура банкротства по упрощенной схеме, через МФЦ, стала доступна большему количеству заемщиков. По новым правилам задолженность должна быть больше 25 тыс. руб., но меньше 1 млн руб., а срок просрочки — превысить 90 дней. Ранее сумма долга должна была превышать 50 тыс. руб., но быть меньше 500 тыс. руб.

«По новым правилам воспользоваться внесудебным банкротством теоретически могут 9,21 млн человек, их просроченный долг суммарно равен 2,02 трлн руб. Если бы новые правила не вступили в силу, то на процедуру внесудебного банкротства в ноябре текущего года могли бы рассчитывать 6,16 млн заемщиков, задолженность которых укладывается в диапазон от 50 до 500 тыс. руб. Их суммарная задолженность по всем открытым кредитам с учетом процентов составила бы 1,22 трлн руб.», — указано в исследовании

Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2023 года объем выданных микрофинансовыми организациями займов составил 723 млрд руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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