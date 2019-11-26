Количество потенциальных банкротов в РФ выросло за год на 11% и составило 9,79 млн человек

Количество потенциальных банкротов в Свердловской области в январе-октябре этого года выросло на 15,1% по сравнению с ...26.11.2019 Число потенциальных банкротов в Свердловской области за год выросло на 15,1%
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Количество потенциальных банкротов в Свердловской области в январе-октябре этого года ...17.10.2018 Число персональных банкротств в УрФО за 9 месяцев выросло на 74%
УрБК, Москва, 17.10.2018. Процедуру банкротства за 9 месяцев 2018 года начали 30 тыс. 368 российских граждан, что на ...24.01.2018 В 2017 году в Челябинской области лишь 3,6% потенциальных банкротов прошли процедуру реализации имущества
УрБК, Челябинск, 24.01.2018. В прошлом году в Челябинской области только 3,6% потенциальных банкротов прошли процедуру ...24.01.2018 В 2017 году на Среднем Урале только 4% потенциальных банкротов прошли процедуру реализации имущества
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. В прошлом году в Свердловской области только 4% потенциальных банкротов прошли ...