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Объем выданных российскими МФО микрозаймов за три квартала 2023 года составил 723 млрд рублей

УрБК, Москва, 29.11.2023. По итогам девяти месяцев 2023 года объем выданных микрофинансовыми организациями (МФО) займов составил 723 млрд руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Ильи Кочеткова.

Эти данные указаны в презентации представителя регулятора, которую он представил на XХII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

«В 2023 году рынок МФО достаточно активно развивался: за девять месяцев 2023 года портфель вырос на 16% — с 364 млрд руб. до 424 млрд руб. В то же время за весь 2022 год рост портфеля составил 11%. МФО за девять месяцев 2023 года было выдано 723 млрд руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — цитирует документ агентство.

Рынок МФО, по словам представителя Центробанка, растет в основном за счет крупных организаций. На них приходится около 80% этого рынка.

Ранее УрБК писал, что суммарный долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 348,1 млрд руб.
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