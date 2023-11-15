Объем выданных российскими МФО микрозаймов за три квартала 2023 года составил 723 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.11.2023. Суммарный долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 348,1 млрд руб. Об ...02.10.2023 Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос почти на 90%
УрБК, Челябинск, 02.10.2023. В январе-августе 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 22 ...19.06.2017 В Свердловской области портфель микрозаймов МФО с начала года вырос на 21,9%
Свердловская область вошла в топ-25 регионов с наибольшей динамикой роста портфеля микрозаймов (займов «до зарплаты»). ...30.06.2016 Объем просрочки по займам в МФО вырос на 2,4 млрд рублей
По итогам первых трех месяцев 2016 года объем задолженности по процентам по предоставленным микрозаймам вырос до 19,4 ...30.06.2016 За I квартал объем просрочки по займам в МФО вырос на 2,4 млрд рублей
УрБК, Москва, 30.06.2016. По итогам первых трех месяцев 2016 года объем задолженности по процентам по предоставленным ...