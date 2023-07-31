Долг россиян перед микрофинансовыми организациями превысил 348 млрд рублей

Общий объем долгов россиян за услуги ЖКХ в I квартале 2023 года составил 876,4 млрд руб. Это на 72 млрд руб. больше, ...31.07.2023 Объем долгов россиян за услуги ЖКХ составил 876,4 млрд рублей
УрБК, Москва, 31.07.2023. Общий объем долгов россиян за услуги ЖКХ в I квартале 2023 года составил 876,4 млрд руб. Это ...14.03.2019 Просроченные долги россиян перед МФО выросли почти до 40 млрд рублей
Объем просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями по итогам января 2019 года увеличился до ...14.03.2019 Просроченные долги россиян перед МФО выросли почти до 40 млрд рублей
УрБК, Москва, 14.03.2019. Объем просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями по итогам ...20.11.2018 Более 40% всех займов россиян в микрофинансовых организациях являются просроченными
УрБК, Москва, 20.11.2018. Неработающие долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам III квартала ...