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Долг россиян перед микрофинансовыми организациями превысил 348 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.11.2023. Суммарный долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 348,1 млрд руб. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные крупнейшего объединения участников рынка СРО «МиР».

«По итогам III квартала 2023 года общий объем микрозаймов достиг 348,1 млрд рублей, это на 18,2% больше, чем в тот же период прошлого года», — пишет издание, называя показатель рекордным.

По итогам III квартала этого года количество клиентов МФО составило 19,9 млн человек (на 2,7 млн человек больше, чем годом ранее). Причинами сложившейся тенденции опрошенные изданием эксперты назвали повышение кредитных ставок в банковском секторе, ужесточение условий банков, а также рост уровня инфляции (люди пытаются сохранить привычный уровень жизни с помощью микрокредитов).
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