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Вчера, 17:55

Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года

Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ, в I квартале 2024 года выросло в пять раз относительно аналогичного периода 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«По данным ЕФРСБ, в первом квартале 2024 года количество возбужденных процедур в пять раз превысило их число в аналогичном периоде 2023 года: 12 тыс. 654 против 2 тыс. 504», — пишет издание.

За весь период действия упрощенной процедуры внесудебного банкротства (с сентября 2020 года) было начато 42 тыс. 102 процедуры с общей суммой долгов 17,26 млрд руб. Завершили банкротства 21 тыс. 267 человек, сумма списанных долгов составила 7,3 млрд руб.

Количество граждан, признанных финансово несостоятельными, в I квартале 2024 года выросло на 18,2% год к году, до 89,8 тыс. человек. В целом с октября 2015 года обанкротились 1,19 млн россиян.

Число признанных банкротами юридических лиц в I квартале 2024 года составило 2 тыс. 094 субъекта, что на 53,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (1 тыс. 367 юрлиц). «Изменился расклад по инициаторам корпоративных банкротств: доля обычных кредиторов снизилась с 81% до 67% в I квартале 2024 года, а доля ФНС выросла с 9% до 26%», — пишет «Коммерсантъ», добавляя, что Федеральная налоговая служба России активно пополняет госбюджет за счет исков о банкротстве.
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