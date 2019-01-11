Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области с начала 2024 года 636 иностранных граждан признаны виновными в ...11.01.2019 За 2018 год из Свердловской области выдворено 2 тыс. 133 нелегальных мигранта
За минувший год судебные приставы Среднего Урала выдворили более 2 тыс. иностранцев-нелегалов, нарушивших миграционное ...11.01.2019 За 2018 год из Свердловской области выдворено 2 тыс. 133 нелегальных мигранта
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. За минувший год судебные приставы Среднего Урала выдворили более 2 тыс. ...27.11.2018 За неделю с территории Свердловской области судебные приставы выдворили 86 иностранцев-нелегалов
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. За минувшую неделю судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы РФ 86 ...30.05.2018 За прошедшую неделю из Екатеринбурга выдворили 50 нелегальных мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. С 21 по 25 мая 2018 года из Екатеринбурга было выдворено 50 иностранных граждан, ...