По процедуре внесудебного банкротства россиянам списали долги на 8,5 млрд рублей

Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ, в I квартале 2024 года ...15.04.2024 Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года
УрБК, Москва, 15.04.2024. Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через ...30.11.2023 Количество потенциальных банкротов в РФ выросло за год на 11% и составило 9,79 млн человек
УрБК, Москва, 30.11.2023. Количество россиян, которые могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, по ...26.07.2023 Госдума одобрила упрощающие процедуру внесудебного банкротства проекты
УрБК, Москва, 26.07.2023. Государственная дума в третьем чтении одобрила поправки в Федеральный закон «О ...08.04.2022 В России к 1 апреля 2022 года процедуру банкротства завершили 537 тыс. граждан
УрБК, Москва, 08.04.2022. В России за период с 1 сентября 2015 по 1 апреля 2022 года банкротами признано 537 тыс. ...