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Вчера, 09:55

По процедуре внесудебного банкротства россиянам списали долги на 8,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.06.2024. За все время существования института внесудебного банкротства в РФ было завершено 25 тыс. процедур и списано 8,5 млрд руб. Об этом в интервью «Известиям» рассказал первый заместитель министра экономики Илья Торосов.

«Мы по поручению президента расширяли условия допуска к процедуре внесудебного банкротства — в частности, допустили к ней пенсионеров и других людей, получающих пособия. Мы понимали, что с их стороны будет отложенный спрос. Такой всплеск будет в ближайшее время», — сказал И. Торосов, отметив, что с ноября 2023 года (когда была введена упрощенная процедура внесудебного банкротства) по настоящее время эту процедуру начали 24 тыс. россиян.

Ранее УрБК писал, что количество граждан РФ, которые могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, составляет почти 10 млн человек.
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