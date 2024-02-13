Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента

УрБК, Москва, 06.03.2024. Российские банки и МФО начали включать в систему оценки рисков заемщиков (скоринга) прогноз ...13.02.2024 Российские кредиторы за год заявили на 25% меньше требований к должникам
УрБК, Москва, 13.02.2024. За 2023 год кредиторы в России заявили на 25% меньше финансовых требований к должникам в ...30.11.2023 Количество потенциальных банкротов в РФ выросло за год на 11% и составило 9,79 млн человек
УрБК, Москва, 30.11.2023. Количество россиян, которые могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, по ...28.09.2016 «Меткомбанк» внедрил новую версию скоринга в систему принятия решений о выдаче кредитов
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2016. «Меткомбанк» внедрил индустриальный скоринг Национального бюро кредитных историй (НБКИ) ...21.05.2015 С 1 июля около 7 тыс. жителей Свердловской области могут быть признаны банкротами
В Свердловской области количество частных заемщиков, которые имеют долг более 500 тыс. руб., составляет около 7 тыс. ...