УрБК, Москва, 06.03.2024. Российские банки и МФО начали включать в систему оценки рисков заемщиков (скоринга) прогноз ...

Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента

УрБК, Москва, 13.02.2024. За 2023 год кредиторы в России заявили на 25% меньше финансовых требований к должникам в ...

Российские кредиторы за год заявили на 25% меньше требований к должникам

Количество потенциальных банкротов в РФ выросло за год на 11% и составило 9,79 млн человек

УрБК, Москва, 30.11.2023. Количество россиян, которые могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, по ...