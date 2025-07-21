УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:11

В августе 2025 года доля отказов по заявкам на автокредиты составила 77%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Доля отказов по заявкам на автокредиты в августе 2025 года составила 77,5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Это минимальное значение с начала года, данный показатель снижается уже пятый месяц подряд.

Наибольшие доли отказов по заявкам на автокредиты в регионах РФ в августе 2025 года были отмечены в Новосибирской (80,2%) и Кемеровской (79,7%) областях, и Краснодарском крае (79,3%). Свердловская область на 7 месте (77,5%).

Наиболее серьезная динамика снижения доли отказов по заявкам на автокредиты в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Москве (-8,7 п.п.), Московской области (-7,0 п.п.), Санкт-Петербурге (-6,7 п.п.).

«Рост доли отказов по заявкам на автокредиты в конце 2024 — начале 2025гг. сформировал на рынке значительный отложенный спрос, на который обратили внимание и банки, Учитывая, что ключевая ставка начала снижаться, а на рынке присутствуют ожидания ее дальнейшего понижения, банки адаптируют свой аппетит к риску к изменениям сложившейся конъюнктуры. В результате доля отказов по заявкам на автокредиты постепенно сокращается», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Вместе с тем, по его словам, несмотря на некоторый рост, банки осторожно относятся к одобрению заявок. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%.
