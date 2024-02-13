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Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента

УрБК, Москва, 06.03.2024. Российские банки и МФО начали включать в систему оценки рисков заемщиков (скоринга) прогноз вероятности банкротства. Из-за этого количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20-30%, пишут «Известия», ссылаясь на представителей в бюро кредитных историй (БКИ).

Нововведение понадобилось в связи с распространением внесудебной процедуры банкротства физлиц через МФЦ. В ответ кредитные организации стали тестировать и внедрять пилотные проекты по включению в скоринг оценки вероятности банкротства частного заемщика. Оценивается и вероятность того, что клиент объявит себя банкротом самостоятельно.

Ранее УрБК писал, что с 3 ноября 2023 года процедура банкротства по упрощенной схеме, через МФЦ, стала доступна большему количеству заемщиков. По новым правилам задолженность должна быть больше 25 тыс. руб., но меньше 1 млн руб., а срок просрочки — превысить 90 дней. Ранее сумма долга должна была превышать 50 тыс. руб., но быть меньше 500 тыс. руб.

По новым правилам воспользоваться внесудебным банкротством теоретически могут 9,21 млн человек, их просроченный долг суммарно равен 2,02 трлн руб.
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