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ГИБДД предупредила свердловских водителей о сложной ситуации на дорогах из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Свердловская Госавтоинспекция предупредила жителей Свердловской области о том, что ледяные дожди спровоцировали гололед на трассах, и поэтому водителям следует быть внимательнее, а новичкам стоит воздержаться от поездок. Об этом пишет официальный Telegram-канал регионального Управления ГИБДД.

«Стиль управления автомобилем на скользкой дороге должен быть очень осторожным. Водитель обязан внимательно следить за соблюдением дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Водителям с малым опытом вождения рекомендуем воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий», — указано в сообщении ГИБДД.

Пешеходов же дорожная полиция предупреждает: даже пешеходный переход не дает 100% гарантии безопасности. Человек должен сам вначале убедиться, что дорогу можно переходить.

Ранее сообщалось, что свердловские синоптики продлили предупреждение о ледяном дожде и мокром снеге до 30 ноября.
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