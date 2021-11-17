ГИБДД предупредила свердловских водителей о сложной ситуации на дорогах из-за непогоды

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УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег. В ...

Свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятных дорожных условиях

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей и пешеходов о ...

ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей, особенно с небольшим опытом ...

Свердловская ГИБДД предупредила водителей и пешеходов о скользкой дороге после снегопада

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Управление ГИБДД по Свердловской области просит водителей и пешеходов быть аккуратнее ...

УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ухудшением погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2014. УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ...