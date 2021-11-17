ГИБДД предупредила свердловских водителей о сложной ситуации на дорогах из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег. В ...17.11.2021 Свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятных дорожных условиях
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей и пешеходов о ...04.03.2021 ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей, особенно с небольшим опытом ...14.11.2019 Свердловская ГИБДД предупредила водителей и пешеходов о скользкой дороге после снегопада
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Управление ГИБДД по Свердловской области просит водителей и пешеходов быть аккуратнее ...31.03.2014 УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ухудшением погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2014. УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ...