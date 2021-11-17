Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о гололеде

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Наступившие холода спровоцировали гололед на отдельных участках дорог региона, предупреждает Госавтоинспекция Свердловской области.



«В связи с понижением уличных температур на отдельных участках дорог региона наблюдается образование гололедицы. Помните, что сцепление колес в таких местах минимально, тормозной путь увеличивается», — указано в сообщении официального Telegram-канала УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Водителей призывают избегать превышения скорости, опасных маневров и следить за появлением пешеходов на проезжей части.