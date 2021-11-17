Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о гололеде

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей и пешеходов о ...14.09.2021 Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятных дорожных условиях
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятных ...26.03.2019 Госавтоинспекция предупредила водителей о возможном осложнении дорожной обстановки на Среднем Урале из-за понижения температуры
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2019. Госавтоинспекция предупредила водителей о возможном осложнении дорожной обстановки на ...14.03.2019 Свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2019. В Свердловской области началось резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим ...31.03.2014 УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ухудшением погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2014. УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ...