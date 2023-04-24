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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил варианты сотрудничества с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир подписали протокол о намерениях в установлении сотрудничества. Документ подписан в рамках бизнес-форума, прошедшего в Душанбе, сообщает департамент информполитики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил варианты сотрудничества с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Средний Урал широко известен как один из центров деловой активности, промышленный локомотив России. Мы видим, что в Таджикистане успешно реализуется Программа ускоренной индустриализации, создаются новые предприятия, внедряются инновационные технологии. Нам есть, что предложить друг другу», — отметил глава Свердловской области. Он также пригласил представителей предприятий Таджикистана принять участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ в 2024 году.

Напомним, что делегация от Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым находится с рабочим визитом в Республике Таджикистан.
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