Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил варианты сотрудничества с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и губернатор Свердловской области Евгений ...Вчера, 09:42 Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла в Таджикистан
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. 28 ноября делегация от Свердловской области прибыла с рабочим визитом в Таджикистан. ...24.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ознакомился с возможностями ферганских предприятий
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Ферганскую ...05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...11.02.2014 В июне Екатеринбург посетит британская торговая делегация
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2014. Свердловская область заинтересована в активизации сотрудничества с Великобританией в ...