Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил варианты сотрудничества с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана

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Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла в Таджикистан

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ознакомился с возможностями ферганских предприятий

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...

В июне Екатеринбург посетит британская торговая делегация

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2014. Свердловская область заинтересована в активизации сотрудничества с Великобританией в ...