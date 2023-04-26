Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла в Таджикистан

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается в регион из ...24.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ознакомился с возможностями ферганских предприятий
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Ферганскую ...25.04.2022 На выставку «Иннопром» в Ташкенте прибыла делегация из Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2021. Делегация из Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла ...29.04.2013 Евгений Куйвашев сегодня подпишет соглашение с японской компанией Mitsubishi
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2013. Евгений Куйвашев сегодня в Москве подпишет протокол о намерениях с японской компанией ...11.07.2012 В рамках «Иннопрома-2012» планируется подписать порядка 40 соглашений и договоров
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2012. Порядка 39 соглашений и договоров запланированы к подписанию в рамках III Уральской ...