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Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла в Таджикистан

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. 28 ноября делегация от Свердловской области прибыла с рабочим визитом в Таджикистан. Возглавляет ее губернатор Евгений Куйвашев, уточнили в департаменте информполитики региона.

«В Таджикистане работают крупные уральские предприятия — Уралмашзавод, ЕВРАЗ-НТМК, Уралкран и другие. Предприятия Свердловской области участвуют в строительстве крупнейшей в Центральной Азии гидроэлектростанции — Рогунской ГЭС», — указано в сообщении департамента. Соглашение о сотрудничестве между Средним Уралом и Таджикистаном было подписано в 2004 году.

В июле в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, прошедшей в Екатеринбурге, Евгений Куйвашев провел переговоры с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром. Глава Свердловской области предложил использовать промышленные компетенции Среднего Урала при реализации Таджикистаном планов ускоренной индустриализации страны.
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