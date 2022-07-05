Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и свердловский губернатор Евгений Куйвашев и договорились о дальнейшем сотрудничестве

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...

Президент Таджикистана вспомнил о гражданской войне

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УрБК, Екатеринбург, 15.06.2009. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель и президент Республики Таджикистан ...