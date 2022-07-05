Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и свердловский губернатор Евгений Куйвашев и договорились о дальнейшем сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. 28 ноября делегация от Свердловской области прибыла с рабочим визитом в Таджикистан. ...05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...02.09.2016 Президент Таджикистана вспомнил о гражданской войне
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что завершившаяся гражданская война в стране была начата по инициативе ...07.11.2013 На выборах в Таджикистане победил действующий президент
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, побеждает на выборах главы государства ...15.06.2009 В рамках саммита глав государств — членов ШОС в Екатеринбурге будет открыт офис Генерального консульства Республики Таджикистан
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2009. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель и президент Республики Таджикистан ...