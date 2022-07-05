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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и свердловский губернатор Евгений Куйвашев и договорились о дальнейшем сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи 28 ноября в Душанбе обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и свердловский губернатор Евгений Куйвашев и договорились о дальнейшем сотрудничестве
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что в 2004 году было подписано соглашение о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве с Таджикистаном, и подчеркнул, что Свердловская область входит в число регионов Российской Федерации, с которыми у республики сложились продуктивные взаимоотношения.

«Мы привезли большую делегацию предпринимателей для выстраивания отношений в области промышленности, высоких технологий, в сфере образования, в гуманитарной сфере. В планах — подписание соглашений с регионами Таджикистана, и одна из стратегических целей развития Таджикистана, обозначенных Президентом Республики — развитие индустриального потенциала», — сказал Евгений Куйвашев.

Эмомали Рахмон поблагодарил российскую делегацию и сообщил, что Таджикистан заинтересован в поступательном расширении взаимоотношений с Россией, которая является и стратегическим партнером, и союзником республики.

«Сотрудничество на уровне регионов является важным компонентом этих отношений. Межрегиональные связи рассматриваются как фактор дальнейшего развития всего комплекса взаимодействия двух стран», — подытожил Эмомали Рахмон.

Отметим, что сегодня уральские промышленники готовы предложить инновационные решения в добыче и переработке полезных ископаемых, внедрении передовых систем промышленной автоматизации и оказать содействие в создании в Таджикистане новых отраслевых технопарков.
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