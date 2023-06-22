Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Душанбе заключил договор о сотрудничестве с Горно-Бадахшанской автономной областью

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и губернатор Свердловской области Евгений ...22.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством «Уралхиммаша» сотрудничество в сфере импортозамещения
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор ООО «УК УЗХМ» — управляющей ...25.04.2023 Свердловская и Ферганская области подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области ...24.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ознакомился с возможностями ферганских предприятий
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Ферганскую ...16.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с корпорацией Туризм.РФ о развитии перспективных турнаправлений в регионе
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор корпорации Туризм.РФ ...