Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Душанбе заключил договор о сотрудничестве с Горно-Бадахшанской автономной областью

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Душанбе 28 ноября заключил договор о сотрудничестве с председателем Горно-Бадахшанской автономной области Алишером Худоберди Мирзонаботом. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.В ходе встречи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что развитие промышленности невозможно без подготовки кадров.«Сейчас, когда поставлена цель сделать Екатеринбург студенческой столицей России, необходимо создать максимально привлекательные и комфортные условия для учебы. Уверен, это откроет большие возможности не только для российской молодежи, но и для граждан Таджикистана», — сказал Евгений Куйвашев.В рамках визита уральской делегации в Душанбе была организована встреча представителей промышленных предприятий обеих сторон в формате биржи контактов, а главы регионов обсудили поставки в Таджикистан уральского оборудования для геологоразведки, развитие энергетики и модернизацию транспортной инфраструктуры.Отмечается, что туризм — еще одно направление для совместного развития. Свердловская область готова принять гостей для делового, промышленного и оздоровительного туризма, а природные ландшафты Памира открывают возможность для активного экологического отдыха.«Горно-Бадахшанская автономная область располагает неограниченными возможностями для развития туризма. Альпинизм, экотуризм, автотуризм, маршруты по Великому шелковому пути могут стать важными каналами привлечения инвестиций», — сказал Алишер Худоберди Мирзонабот.Подготовка высококвалифицированных кадров на базе Уральского государственного педагогического университета — также в числе возможных направлений взаимодействия между регионами.