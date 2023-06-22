УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:03

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Душанбе заключил договор о сотрудничестве с Горно-Бадахшанской автономной областью

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Душанбе 28 ноября заключил договор о сотрудничестве с председателем Горно-Бадахшанской автономной области Алишером Худоберди Мирзонаботом. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Душанбе заключил договор о сотрудничестве с Горно-Бадахшанской автономной областью
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В ходе встречи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что развитие промышленности невозможно без подготовки кадров.

«Сейчас, когда поставлена цель сделать Екатеринбург студенческой столицей России, необходимо создать максимально привлекательные и комфортные условия для учебы. Уверен, это откроет большие возможности не только для российской молодежи, но и для граждан Таджикистана», — сказал Евгений Куйвашев.

В рамках визита уральской делегации в Душанбе была организована встреча представителей промышленных предприятий обеих сторон в формате биржи контактов, а главы регионов обсудили поставки в Таджикистан уральского оборудования для геологоразведки, развитие энергетики и модернизацию транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что туризм — еще одно направление для совместного развития. Свердловская область готова принять гостей для делового, промышленного и оздоровительного туризма, а природные ландшафты Памира открывают возможность для активного экологического отдыха.

«Горно-Бадахшанская автономная область располагает неограниченными возможностями для развития туризма. Альпинизм, экотуризм, автотуризм, маршруты по Великому шелковому пути могут стать важными каналами привлечения инвестиций», — сказал Алишер Худоберди Мирзонабот.

Подготовка высококвалифицированных кадров на базе Уральского государственного педагогического университета — также в числе возможных направлений взаимодействия между регионами.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:24 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и свердловский губернатор Евгений Куйвашев и договорились о дальнейшем сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и губернатор Свердловской области Евгений ...

22.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством «Уралхиммаша» сотрудничество в сфере импортозамещения

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор ООО «УК УЗХМ» — управляющей ...

25.04.2023 Свердловская и Ферганская области подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области ...

24.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ознакомился с возможностями ферганских предприятий

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Ферганскую ...

16.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с корпорацией Туризм.РФ о развитии перспективных турнаправлений в регионе

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор корпорации Туризм.РФ ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (668)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18