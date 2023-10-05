УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:04

Запрет на экспорт дизтоплива из России может быть снят

УрБК, Москва, 22.11.2023. Российское правительство планирует отменить временный мораторий на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Александр Новак в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Поскольку ситуация стабилизировалась, были внесены изменения, отменен на прошлой неделе запрет на экспорт автомобильных бензинов. В ближайшее время, я думаю, будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения, которые были приняты, выполнили», — цитирует Александра Новака телеканал «НТВ».

Напомним, что мораторий на экспорт бензина и дизтоплива российское правительство ввело в конце сентября этого года. Эта мера должна была насытить отечественный рынок и способствовать снижению цен на топливо в стране.

Стоит отметить, что, по данным Свердловскстата, в период с 7 по 13 ноября цены на все виды топлива в Свердловской области не менялись. А в период с 30 октября по 7 ноября они даже снизились.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.10.2023 Объем демпферных выплат нефтяникам за девять месяцев 2023 года сократился на 38%

УрБК, Москва, 05.10.2023. Объем демпферных выплат нефтяным компаниям в период с января по сентябрь 2023 года сократился ...

04.10.2023 Правительство РФ может снять запрет на экспорт дизельного топлива

УрБК, Москва, 04.10.2023. В ближайшие дни правительство РФ может ослабить запрет на экспорт топлива. Как пишет газета ...

28.09.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,92%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...

22.09.2023 Более 40% россиян отмечают подорожание бензина и мяса

В России 41% граждан заметили увеличение стоимости бензина за последние несколько недель. Об этом говорится в ...

22.09.2023 Более 40% россиян отмечают подорожание бензина и мяса

УрБК, Москва, 22.09.2023. В России 41% граждан заметили увеличение стоимости бензина за последние несколько недель. Об ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (500)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18