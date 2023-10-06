Правительство РФ сняло мораторий на экспорт летнего дизтоплива

УрБК, Москва, 22.11.2023. Российское правительство планирует отменить временный мораторий на экспорт дизельного ...06.10.2023 Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже
Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен составлять 12% (ранее — ...06.10.2023 Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже
УрБК, Москва, 06.10.2023. Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...