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Сегодня, 10:02

Правительство РФ сняло мораторий на экспорт летнего дизтоплива

УрБК, Москва, 23.11.2023. Правительство РФ отменило временный запрет на импорт летнего дизельного топлива (один из видов топлива, отличается вязкостью и температурой вспышки — прим. ред.). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минэнерго.

Свое решение кабинет министров аргументировал тем, что внутренний рынок топлива уже насытился, цены на него снизились, а запасы увеличились. Кроме того, зимой в России летнее дизтопливо спросом не пользуется в силу погодных условий. Поэтому, чтобы не оставить производящие дизтопливо предприятия без покупателей, было принято решение расширить рынок сбыта.

«Принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива. Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка», — указано в сообщении.

Напомним, что ранее отмену на экспорт дизтоплива анонсировал заместитель председателя кабинета министров Александр Новак в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации. Мораторий на экспорт топлива из России был введен в сентябре.
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