Правительство РФ сняло мораторий на экспорт летнего дизтоплива

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УрБК, Москва, 22.11.2023. Российское правительство планирует отменить временный мораторий на экспорт дизельного ...

Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже

Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен составлять 12% (ранее — ...

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УрБК, Москва, 06.10.2023. Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

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УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...