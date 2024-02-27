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Сегодня, 11:04

В России с 1 марта начал действовать временный запрет на экспорт бензина

УрБК, Москва, 01.03.2024. С 1 марта по 31 августа 2024 года на территории России действует временный запрет на экспорт бензина и увеличены нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства РФ.

«Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов», — указано в сообщении.

Запрет не коснется поставок, осуществляемых в рамках межправительственных соглашений (гуманитарная помощь и другое). Минимальные объемы продаж дизельного топлива на биржевых торгах увеличат с 12,5% до 16%.

Как писал УрБК, предложение о временном запрете экспорта бензина внес заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. 27 февраля 2024 председатель кабмина РФ Михаил Мишустин одобрил предложение.

В ноябре 2023 года А. Новак заявлял, что правительство планирует отменить временный мораторий на экспорт дизельного топлива.
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