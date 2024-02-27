В России с 1 марта начал действовать временный запрет на экспорт бензина

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Запрет на экспорт дизтоплива из России может быть снят

УрБК, Москва, 22.11.2023. Российское правительство планирует отменить временный мораторий на экспорт дизельного ...

Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже

Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен составлять 12% (ранее — ...

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УрБК, Москва, 06.10.2023. Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен ...

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УрБК, Москва, 16.08.2021. Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердили рекомендации по ...