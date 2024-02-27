В России с 1 марта начал действовать временный запрет на экспорт бензина

УрБК, Москва, 27.02.2024. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил введение запрета на экспорт бензина ...22.11.2023 Запрет на экспорт дизтоплива из России может быть снят
УрБК, Москва, 22.11.2023. Российское правительство планирует отменить временный мораторий на экспорт дизельного ...06.10.2023 Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже
Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен составлять 12% (ранее — ...06.10.2023 Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже
УрБК, Москва, 06.10.2023. Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен ...16.08.2021 ФАС и Минэнерго рекомендовали повысить объемы продаж бензина и дизтоплива на бирже
УрБК, Москва, 16.08.2021. Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердили рекомендации по ...