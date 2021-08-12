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Правительство РФ введет запрет на экспорт бензина с 1 марта 2024 года

УрБК, Москва, 27.02.2024. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил введение запрета на экспорт бензина сроком на шесть месяцев с 1 марта 2024 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

Предложение о временном запрете экспорта бензина внес заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. «В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — цитирует его РБК, уточнив, что речь идет о сезонном повышении спроса на топливо. Запрет не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Южную Осетию и Абхазию.

Ранее УрБК писал о том, что в Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 49,64 руб. за литр. За год этот показатель вырос на 6,3%.
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