Правительство РФ введет запрет на экспорт бензина с 1 марта 2024 года

УрБК, Челябинск, 26.02.2024. В Челябинской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 47,16 ...Вчера, 10:23 В Свердловской области бензин АИ-92 за год подорожал на 6,3%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 49,64 ...12.08.2021 Оптовая цена бензина АИ-92 на бирже обновила исторический максимум
УрБК, Москва, 12.08.2021. Оптовая цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже ...10.08.2021 Российские власти допускают введение запрета на экспорт нефтепродуктов
УрБК, Москва, 10.08.2021. Российские власти могут прибегнуть к запрету экспорта нефтепродуктов, если ситуация на ...10.08.2021 Правительство РФ решило не вводить запрет на экспорт бензина
Правительство РФ отказалось от реализации срочных мер по стабилизации цен на топливо. В ходе совещания с ...