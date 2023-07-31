В Свердловской области бензин АИ-92 за год подорожал на 6,3%

В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 47,7 руб. за литр. С начала года ...31.07.2023 Стоимость бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 2%
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила ...20.12.2021 Бензин марки АИ-92 в Свердловской области за десять месяцев 2021 года подорожал на 5,6%
В Свердловской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, в ...20.12.2021 Бензин марки АИ-92 в Свердловской области за десять месяцев 2021 года подорожал на 5,6%
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В Свердловской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую ...17.08.2020 Цена бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 1,3%
Свердловская область заняла 28-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения, ...