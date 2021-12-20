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Вчера, 12:00

Стоимость бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 2%

В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 47,7 руб. за литр. С начала года этот показатель вырос на 1,9%, говорится в исследовании РИА «Новости».

Помимо этого, объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составляет 1 тыс. 053 л. С этим результатом Свердловская область заняла 24-е место рейтинга среди субъектов РФ.

В верхней части рейтинга российских регионов по доступности бензина для населения оказались ЯНАО (2,6 тыс. л), Москва (2,2 тыс. л), Чукотский (2,1 тыс. л) и Ненецкий (1,9 тыс. л) автономные округа, а также ХМАО (1,9 тыс. л). В нижней — Кабардино-Балкарская Республика (637 л), Чеченская Республика (610 л) и Республика Ингушетия (605 л).

Отметим, что в основе исследования лежат данные Росстата.
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