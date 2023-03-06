Южный Урал возглавил рейтинг регионов РФ по дешевизне бензина марки АИ-92

В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 47,7 руб. за литр. С начала года ...Вчера, 10:24 Стоимость бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 2%
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила ...06.03.2023 Бензин марки АИ-92 на Южном Урале за год подешевел на 2%
УрБК, Челябинск, 06.03.2023. В Челябинской области на чистую среднюю зарплату можно купить 983 литра бензина марки ...06.03.2023 Свердловская область заняла 24-е место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина для населения
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области на чистую среднюю зарплату можно купить 1 тыс. 011 литров ...20.12.2021 Челябинская область стала регионом с самым дешевым бензином марки АИ-92
УрБК, Челябинск, 20.12.2021. В Челябинской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю ...