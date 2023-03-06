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Вчера, 16:22

Южный Урал возглавил рейтинг регионов РФ по дешевизне бензина марки АИ-92

УрБК, Челябинск, 31.07.2023. В Челябинской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 44,9 руб. за литр. С начала года этот показатель вырос на 3,2%, говорится в исследовании РИА «Новости».

Помимо этого, объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составляет 1 тыс. 012 л. С этим результатом Челябинская область заняла 27-е место рейтинга среди регионов РФ.

Помимо этого, среди регионов Уральского федерального округа Южный Урал занял предпоследнее место по доступности бензина для населения. Выше него расположились ЯНАО (2,6 тыс. л), ХМАО (1,9 тыс. л), Тюменская (1,2 тыс. л) и Свердловская (1 тыс. л) области. Ниже — Курганская область (825 л).

Отметим, что в основе исследования лежат данные Росстата.
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