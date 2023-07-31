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Вчера, 12:43

Южный Урал попал в топ-30 рейтинга регионов РФ по доступности бензина

УрБК, Челябинск, 26.02.2024. В Челябинской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 47,16 руб. за литр. За год этот показатель вырос на 8,3%, говорится в исследовании РИА «Новости».

Объем бензина АИ-92, который можно купить чистую среднюю зарплату на Южном Урале в месяц, составил 1 тыс. 060 л. С этим результатом он занял 30-ю строчку рейтинга среди всех регионов РФ.

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла пятое место рейтинга по доступности бензина для населения. Выше нее в этом списке расположились ЯНАО (2,6 тыс. л), ХМАО (1,9 тыс. л), Тюменская (1, 2 тыс. л) и Свердловская (1,1 тыс. л) области. Ниже — Курганская область (899 л).
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