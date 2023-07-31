Южный Урал попал в топ-30 рейтинга регионов РФ по доступности бензина

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В Свердловской области бензин АИ-92 за год подорожал на 6,3%

В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 49,64 руб. за литр. За год этот ...

В Свердловской области бензин АИ-92 за год подорожал на 6,3%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 49,64 ...

Южный Урал возглавил рейтинг регионов РФ по дешевизне бензина марки АИ-92

УрБК, Челябинск, 31.07.2023. В Челябинской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 44,9 ...

Стоимость бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 2%

В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 47,7 руб. за литр. С начала года ...

Челябинская область стала регионом с самым дешевым бензином марки АИ-92

УрБК, Челябинск, 20.12.2021. В Челябинской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю ...