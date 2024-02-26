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Вчера, 13:01

Южный Урал попал в топ-30 рейтинга регионов РФ по доступности жилья

УрБК, Челябинск, 26.06.2024. Жителям Челябинской области по состоянию на май 2024 года потребуется 4,7 года, чтобы накопить средства для покупки типовой двухкомнатной квартиры на вторичном рынке. Годом ранее им нужно было для этого 5,1 года, говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Южный Урал занял 30-е место в рейтинге среди регионов РФ. В то же время среди субъектов Уральского федерального округа Челябинская область оказалась на третьей строчке по доступности жилья. Выше нее в этом списке расположились ЯНАО (2,8 года) и ХМАО (2,9 года). Ниже — Свердловская (4,7 года), Тюменская (5,1 года) и Курганская (5,4 года) области.

Согласно данным агентства, в мае 2024 года средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м. на Южном Урале составляла 5,2 млн руб.
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