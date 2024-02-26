Южный Урал попал в топ-30 рейтинга регионов РФ по доступности жилья

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Жителям Свердловской области по состоянию на май 2024 года потребуется 4,7 года, чтобы ...26.02.2024 Южный Урал попал в топ-30 рейтинга регионов РФ по доступности бензина
УрБК, Челябинск, 26.02.2024. В Челябинской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 47,16 ...21.02.2024 Южный Урал занял третье место среди регионов УрФО по числу заключенных в 2023 году договоров долевого участия
УрБК, Челябинск, 21.02.2024. В Челябинской области по итогам 2023 года было заключено 14 тыс. 012 договоров долевого ...31.07.2023 Южный Урал возглавил рейтинг регионов РФ по дешевизне бензина марки АИ-92
УрБК, Челябинск, 31.07.2023. В Челябинской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 44,9 ...20.12.2022 Южный Урал занял предпоследнее место по доступности покупки автомобилей среди регионов УрФО
УрБК, Челябинск, 20.12.2022. В Челябинской области 13,2% семей могут взять в кредит и содержать недорогой новый ...