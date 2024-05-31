УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:44

Жителям Свердловской области понадобится 4,7 года для накопления средств на покупку «двушки» на «вторичке»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Жителям Свердловской области по состоянию на май 2024 года потребуется 4,7 года, чтобы накопить средства для покупки типовой двухкомнатной квартиры на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Отметим, что Средний Урал улучшил этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда жителям региона для накопления средств на приобретение «двушки» на «вторичке» требовалось шесть лет.

Согласно данным агентства, в мае 2024 года средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м. в Свердловской области составляла 6,1 млн руб.

Среди регионов РФ меньше всего времени для накопления средств на покупку типовой «двушки» на вторичном рынке понадобится жителям ХМАО (2,9 года), Мурманской области, ЯНАО, Магаданской области (по 2,8 года) и Ненецкого автономного округа (2,6 года).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.05.2024 Жителям Свердловской области понадобится 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

Жителям Свердловской области потребуется в среднем 5,8 года для приобретения квартиры на вторичном рынке. Об этом ...

31.05.2024 Жителям Южного Урала потребуется 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

УрБК, Челябинск, 31.05.2024. Жителям Челябинской области понадобится в среднем 5,8 года для приобретения квартиры на ...

31.05.2024 Жителям Свердловской области понадобится 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Жителям Свердловской области потребуется в среднем 5,8 года для приобретения квартиры ...

03.08.2023 В Челябинске маткапитал может покрыть пятую часть стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Челябинск, 03.08.2023. В Челябинске материнский капитал покрывает 21% от средней стоимости двухкомнатной квартиры ...

22.02.2023 Жителям Южного Урала понадобится 7,1 года для накопления денег на покупку дома

УрБК, Челябинск, 22.02.2023. Жителям Челябинской области понадобится 7,1 года, чтобы накопить деньги на покупку ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (565)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18