Жителям Свердловской области понадобится 4,7 года для накопления средств на покупку «двушки» на «вторичке»

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УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Жителям Свердловской области потребуется в среднем 5,8 года для приобретения квартиры ...

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УрБК, Челябинск, 22.02.2023. Жителям Челябинской области понадобится 7,1 года, чтобы накопить деньги на покупку ...