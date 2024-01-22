Жителям Свердловской области понадобится 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

Материалы по теме

В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» малогабаритных квартир на вторичном рынке за год выросла на 15%

В Екатеринбурге средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке составляет 3 млн 480 тыс. 533 руб. ...

В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» малогабаритных квартир на вторичном рынке за год выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке ...

Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...

Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья

Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. ...

Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года для накопления денег на покупку дома

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года, чтобы накопить деньги на покупку ...