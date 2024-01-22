Жителям Свердловской области понадобится 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

В Екатеринбурге средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке составляет 3 млн 480 тыс. 533 руб. ...22.01.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» малогабаритных квартир на вторичном рынке за год выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке ...01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья
Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. ...22.02.2023 Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года для накопления денег на покупку дома
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года, чтобы накопить деньги на покупку ...