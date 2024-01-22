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Жителям Южного Урала потребуется 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

УрБК, Челябинск, 31.05.2024. Жителям Челябинской области понадобится в среднем 5,8 года для приобретения квартиры на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

На Южном Урале средняя стоимость жилья на «вторичке», согласно данным портала, составляет 4 млн 357 тыс. 604 руб. Средняя зарплата жителей региона — 63 тыс. 052 руб.

При этом в основе исследования лежит принцип, что вся зарплата жителя региона уходит на накопление средств на покупку квартиры.

В среднем по стране квартира стоит 5 млн 549 тыс. 295 руб., а среднемесячный доход работника равняется 78 тыс. 432 руб., так что копить жителю РФ придется 5,9 года.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, год назад аналогичное исследование показывало, что средний россиянин должен откладывать на полгода дольше. «Это значит, что рост зарплат все-таки немного обгоняет рост цен на «вторичке», и квартиры становятся доступнее», — отметил он.
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