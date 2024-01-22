Жителям Южного Урала потребуется 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

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УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Жителям Свердловской области потребуется в среднем 5,8 года для приобретения квартиры ...

В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» малогабаритных квартир на вторичном рынке за год выросла на 15%

В Екатеринбурге средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке составляет 3 млн 480 тыс. 533 руб. ...

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УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке ...

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УрБК, Челябинск, 15.01.2024. В Челябинске срок окупаемости квартир, приобретенных на вторичном рынке для сдачи в ...

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УрБК, Челябинск, 23.10.2023. В Челябинске доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры ...