Материалы по теме

Жителям Южного Урала потребуется 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

УрБК, Челябинск, 31.05.2024. Жителям Челябинской области понадобится в среднем 5,8 года для приобретения квартиры на ...

Жителям Свердловской области понадобится 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Жителям Свердловской области потребуется в среднем 5,8 года для приобретения квартиры ...

Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...

Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья

Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. ...

Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года для накопления денег на покупку дома

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года, чтобы накопить деньги на покупку ...