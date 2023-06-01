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Сегодня, 15:02

Жителям Свердловской области понадобится 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»

Жителям Свердловской области потребуется в среднем 5,8 года для приобретения квартиры на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При этом в основе исследования лежит принцип, что вся зарплата жителя региона уходит на накопление средств на покупку квартиры.

Меньше всего времени для этого понадобится жителям Чукотского автономного округа (четыре года), Мурманской (3,9) и Магаданской (3,6) областей. Больше всего — Дагестана (15,1), Севастополя (14,4) и Крыма (13,8).

В Свердловской области средняя стоимость жилья на «вторичке», согласно данным портала, составляет 4 млн 901 тыс. 358 руб. Средняя зарплата жителей региона — 70 тыс. 745 руб.
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