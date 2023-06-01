УрБК, Челябинск, 31.05.2024. Жителям Челябинской области понадобится в среднем 5,8 года для приобретения квартиры на ...Сегодня, 11:44 Жителям Свердловской области понадобится 5,8 года для накопления денег для покупки квартиры на «вторичке»
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Жителям Свердловской области потребуется в среднем 5,8 года для приобретения квартиры ...01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья
Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. ...22.02.2023 Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года для накопления денег на покупку дома
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года, чтобы накопить деньги на покупку ...