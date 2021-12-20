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Свердловская область заняла 24-е место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина для населения

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области на чистую среднюю зарплату можно купить 1 тыс. 011 литров бензина марки АИ-92. В среднем по стране — 1 тыс. 166 литров, говорится в исследовании «Новости».

С этим результатом Средний Урал занял 24-ю строчку рейтинга среди 85 регионов РФ. Больше всего бензина марки АИ-92 можно приобрести на чистую среднюю зарплату в ЯНАО (2 тыс. 685 л), Москве (2 тыс. 219), Чукотском (1 тыс. 935), Ханты-Мансийском (1 тыс. 871) и Ненецком (1 тыс. 794) автономных округах.

Помимо этого, в исследовании указаны цена бензина марки АИ-92 в январе этого года в российских регионах и ее изменение за год. Так, в Свердловской области она составила 46,71 руб. за литр. Год назад он продавался в регионе по такой же цене.

Отмечается, что исследование подготовлено агентством по данным Росстата.

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