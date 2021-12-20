Бензин марки АИ-92 на Южном Урале за год подешевел на 2%

УрБК, Челябинск, 06.03.2023. В Челябинской области на чистую среднюю зарплату можно купить 983 литра бензина марки АИ-92. В среднем по стране — 1 тыс. 166 литров, говорится в исследовании РИА «Новости».
С этим результатом Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов Уральского федерального округа. Более доступным для населения бензин марки АИ-92 оказался в ЯНАО (2 тыс. 685 л), ХМАО (1 тыс. 871), Тюменской (1 тыс. 137) и Свердловской (1 тыс. 011) областях. Менее — в Курганской области (771).
Помимо этого, в исследовании указаны цена бензина марки АИ-92 в январе этого года в российских регионах и ее изменение за год. Так, в Челябинской области она составила 43,53 руб. за литр, снизившись за год на 1,9%.
Отмечается, что исследование подготовлено агентством по данным Росстата.
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